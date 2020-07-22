На Сумщине еще 10 случаев коронавируса

За вторник лабораторный центр подтвердил 10 новых случаев. Выздоровело 4 человека, - всего 377. За все время пандемии умерло 8 человек. Продолжают болеть 185.
По состоянию на 5 августа в Сумской области 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Сегодня, 4 августа, мэр Сум Александр Лысенко провел совещание с участием городских чиновников, должностных лиц, медиков, представителей Национальной полиции, Госпродпотребслужбы...
По состоянию на 4 августа в Сумской области 560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Отдел здравоохранения сообщает, что КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» закрылось сегодня на карантин на две недели....
Об этом сегодня, 3 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....