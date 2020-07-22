На Сумщине еще 10 случаев коронавируса На утро 5 августа в Сумской области подтверждено уже 570 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За вторник лабораторный центр подтвердил 10 новых случаев. Выздоровело 4 человека, - всего 377. За все время пандемии умерло 8 человек. Продолжают болеть 185.