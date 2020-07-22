Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11655

На Сумщине еще 10 случаев коронавируса

На утро 5 августа в Сумской области подтверждено уже 570 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За вторник лабораторный центр подтвердил 10 новых случаев. Выздоровело 4 человека, - всего 377. За все время пандемии умерло 8 человек. Продолжают болеть 185.

Общество Коронавирус
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По тематике

На Сумщине 570 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38

На Сумщине 570 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 5 августа в Сумской области 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

В Сумах не знают, что делать с обострением ситуации с COVID-19
Вчера 14:22

В Сумах не знают, что делать с обострением ситуации с COVID-19

Сегодня, 4 августа, мэр Сум Александр Лысенко провел совещание с участием городских чиновников, должностных лиц, медиков, представителей Национальной полиции, Госпродпотребслужбы...

На Сумщине 560 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:35

На Сумщине 560 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 4 августа в Сумской области 560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумской роддом закрылся на карантин
03.08.2020 17:16

Сумской роддом закрылся на карантин

Отдел здравоохранения сообщает, что КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» закрылось сегодня на карантин на две недели....

В Сумах за неделю заболели коронавирусом 30 человек
03.08.2020 10:15

В Сумах за неделю заболели коронавирусом 30 человек

Об этом сегодня, 3 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

Новости

На Сумщине 570 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
Сумской роддом закрылся на карантин
03.08.2020 17:16
Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
03.08.2020 16:31
В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
03.08.2020 10:40
Сумчанину, который во время побега протянул патрульного за автомобилем, дали 3 года
Сегодня 09:24
На Сумщине еще 10 случаев коронавируса
Сегодня 09:11
У Сумах визначать «молодіжну еліту» та роздадуть по 8 тисяч
Сегодня 08:58
Сумчан запрошують долучитись до серії вебінарів з питань енергоефективності багатоповерхівок
Сегодня 08:30
Мобільний сервісний центр МВС Сумщини відновлює свою роботу
Сегодня 08:00
Поліція Шостки розшукує безвісті зниклу Тетяну Михайленко (ФОТО)
Вчера 23:32
Задержали заместителя начальника экоинспекции Сумщины
Вчера 22:16
Протест под полицией: жители Сум возмущены издевательствами подростков над 6-летним мальчиком
Вчера 21:05
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Статьи

До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
Вчера 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
Вчера 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
Вчера 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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