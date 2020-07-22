Сумчанину, который во время побега протянул патрульного за автомобилем, дали 3 года Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 33-летнего сумчанина, который время побега протянул патрульного за автомобилем.

Установлено, что 11 октября 2019 года на линию «102» позвонила женщина, которая сообщила, что на нее чуть не наехал автомобиль ВАЗ 2109, водитель которого имеет признаки алкогольного опьянения. Реагируя на указанное сообщение, наряд полиции начал преследовать указанное авто. Требования инспекторов об остановке водитель сознательно игнорировал, зато начал убегать. На ул. Героев Крут водитель на скорости решил осуществить поворот, вследствие чего автомобиль въехал в бордюр и остановился. В это время полицейский подбежал к автомобилю нарушителя, открыл дверцу и пытался задержать мужчину. Однако водитель, придавив руку полицейского дверью, нажал на газ и потянул его за автомобилем около 15 метров.

Нарушителя все же удалось остановить, а полицейский получил легкие телесные повреждения. В присутствии двух свидетелей водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 2,29 промилле алкоголя в крови, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.

По приговору суда мужчину признан виновным по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.