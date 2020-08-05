На Сумщине 570 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 5 августа в Сумской области 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 10 человек (г. Сумы - 6, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 2).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 377 человек, из них 4 за прошедшие сутки (г. Сумы - 1, Белополье - 1, Белопольский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 179 случаев заболевания (114 человек вылечились), в Сумском районе – 26 (23), г. Ахтырка - 50 (28), г. Конотоп - 30 (23), Конотопский район - 29 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 41 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 19 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 8 (4), Недригайловский район – 31 (1), г. Ромны – 26 (18), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 3 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 26 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (2).