«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения

Об этом говорится в пресс-службе газопоставляющей компании.
Отмечается, что цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа «Месячный».
«Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК Нафтогаз Украины составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа Месячный. Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода», - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с завершением действия режима регулируемых цен на газ для населения (ПСО), компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.
До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.
По информации пресс-службы, тариф «Месячный» - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам.
«Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA», - отметили в компании.