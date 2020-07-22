«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения В «Нафтогазе» установили цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем месяцем ранее.

Об этом говорится в пресс-службе газопоставляющей компании.

Отмечается, что цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа «Месячный».

«Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК Нафтогаз Украины составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа Месячный. Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с завершением действия режима регулируемых цен на газ для населения (ПСО), компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.

До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

По информации пресс-службы, тариф «Месячный» - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам.

«Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA», - отметили в компании.