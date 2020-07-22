В Сумах пьяный водитель совершил ДТП ДТП произошло на улице Барановской.

Инспекторы, прибывшие на место ДТП, выяснили, что 69-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 57-летнего водителя.

К счастью, ни водители, ни другие участники дорожного движения не пострадали, а вот автомобили получили механические повреждения. Также патрульные обнаружили у водителя Ford Focus признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель прошел осмотр, результат которого зафиксировал 1,17 промилле, что почти в 6 раз превышает допустимую норму.

На гражданина инспекторы составили два административных протокола:

- ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;

- ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.