Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12406

В Сумах пьяный водитель совершил ДТП

ДТП произошло на улице Барановской.

Инспекторы, прибывшие на место ДТП, выяснили, что 69-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 57-летнего водителя.

К счастью, ни водители, ни другие участники дорожного движения не пострадали, а вот автомобили получили механические повреждения. Также патрульные обнаружили у водителя Ford Focus признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей водитель прошел осмотр, результат которого зафиксировал 1,17 промилле, что почти в 6 раз превышает допустимую норму.

На гражданина инспекторы составили два административных протокола:

- ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;

- ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Право
view counter

Новости

На Сумщине 570 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
Как будут ездить сумские маршрутки из-за перекрытия Харьковской
03.08.2020 16:31
В Сумах со вторника коммунальный транспорт поедет по измененным маршрутам (схемы)
03.08.2020 10:40
В центре Шостки 13-летней девушке вызвали «скорую» из-за «острой алкогольной интоксикации»
Сегодня 13:35
Сессия Сумского облсовета продолжится завтра
Сегодня 13:29
В Сумах горел грузовик с древесным углем (видео)
Сегодня 13:20
Конотопская полиция устанавливает причины смертельного несчастного случая
Сегодня 13:09
В Сумах утонул пенсионер
Сегодня 12:39
Эпидемическая ситуация на Сумщине позволяет приступить к обучению 1 сентября в обычном режиме
Сегодня 12:25
В издевательствах над 6-летним мальчиком в Сумах участвовали 7 подростков
Сегодня 12:13
Сумчанка в ТОП-100 самых вдохновляющих людей Украины: голосование продолжается
Сегодня 12:09
Подробности задержания на взятке в 50 тыс. грн замначальника Госэкоинспекции в Сумской области
Сегодня 11:48
view counter

Статьи

Старт мерських перегонів у місті Суми
Сегодня 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
Вчера 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
Вчера 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
Вчера 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Місцеві вибори 2020: новели законодавства (інфографіка)
29.07.2020 13:33
День торгівлі з «АТБ»: де у Сумах завжди раді клієнту
27.07.2020 15:48
Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.