В Глухове скончалась известная учительница

"Горькое известие о невосполнимой утрате всколыхнула меня лично и моих коллег - ушла из жизни Супранова Нина Владимировна, учитель украинского языка и литературы, более 40 лет она отдала обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Отошла в Вечность добрый и искренний человек. Светлый, добрый память о Нине Владимировне навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал, кто жил и работал рядом с ней, кого она учила.

Молодой, энергичной пришла в коллектив Глуховской школы-интернат им.М.И.Жужомы. Сегодня мы вспоминаем ее как мудрого учителя, который открывал детям неисчерпаемую силу знаний; классного руководителя, который учил распознавать добро и зло, советовал быть участливым.

За годы своей плодотворной деятельности Нина Владимировна воспитала не одно поколение, решила тысячи жизненных задач и уравнений. И вдруг списался в руках учительницы тот кусочек школьной мела, без которого себя не представляла, оборвалась ниточка жизни ...

Человек живет, пока его помнят. Светлая память о Нине Владимировне будет вечно жить в наших сердцах. ", - написала Алла Рябуха.