Из-за мусорных свалок в Ромнах Госпродпотребслужба обратилась в полицию и прокуратуру Главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области принимает меры по устранению нарушений санитарного законодательства и ликвидации стихийной свалки в г. Ромны

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области с Сумского областного контактного центра поступило обращение жителя г. Ромны с жалобой на бездействие городского головы г. Ромны по неурегулированию сбора и вывоза отходов, несанкционированных свалок на территории города и неудовлетворительному санитарному состоянию в городе в связи с этим.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области совместно с представителями Государственной экологической инспекции в Сумской области 25.06.2020 был осуществлен выезд в г. Ромны для рассмотрения обращения и проверки указанных фактов.

В ходе рассмотрения обращения установлены нарушения требований п. 2.1. «Государственных санитарных норм и правил содержания территорий населенных мест» по соблюдению требований санитарной очистки территории населенных мест в части образования стихийной свалки в обрыве между улицей Маяковского и 6-м переулком Маяковского в городе Ромны.

Кроме того, в г. Ромны больше года не согласована вопреки требованиям п. 2.1. «Государственных санитарных норм и правил содержания территорий населенных мест», схема санитарной очистки города, а также не решены окончательно вопросы утилизации твердых бытовых отходов, учитывая статус полигона ТБО, расположенного на территории Пустовойтовского сельского совета, работа которого прекращена решением Государственной экологической инспекции в Сумской области.

По выявленным фактам нарушения санитарного законодательства Главное управление обратилось к мэру г. Ромны с требованием устранить выявленные нарушения, однако данные требования до сих пор не выполнены.

Кроме того, Главное управление о выявленном факте стихийной свалки в 2019 году неоднократно обращалось с письмами к мэру г. Ромны и Роменскому городскому совету по вопросам урегулирования ситуации с отходами в г. Ромны и необходимости согласования и утверждения схемы разработки санитарной очистки г. Ромны. Однако необходимых мер, направленных на устранение выявленных нарушений принято не было.

Учитывая указанное бездействие и с целью защиты прав жителей г. Ромны, отделом правового обеспечения Главного управления было направлено уведомление в ГУНП в Сумской области и органы прокуратуры для проверки наличия состава преступления, предусмотренного ст. 367 УК Украины в действиях должностных лиц органов местного самоуправления г. Ромны, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с отходами, а также наличие состава преступления, предусмотренного ст. 239 УК Украины в действиях лиц, которые создают несанкционированные свалки на территории города Ромны.

Главное управление разъясняет, что в соответствии с ч.1 ст. 21 Закона Украины «Об отходах» на органы местного самоуправления возложены полномочия по обеспечению выполнения требований законодательства об отходах; разработка и утверждение схем санитарной очистки населенных пунктов; организацию сбора и удаления бытовых отходов, создание полигонов для их захоронения; осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами требований в сфере обращения с производственными и бытовыми отходами. Кроме того, ч. 3 ст. 22 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» определено, что органы исполнительной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны содержать предоставленные в пользование или принадлежащие им на праве собственности земельные участки и территории в соответствии с требованиями санитарных норм.

Главное управление обращает внимание на то, что статьей 239 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за загрязнение или порчу земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды. Стихийные свалки являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды и на сегодняшний день является большой проблемой поскольку их количество ежегодно растет. Такое обращение с отходами негативно сказывается на санитарно-эпидемиологическом состоянии окружающей среды и здоровье населения.