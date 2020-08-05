По данным следствия, указанное должностное лицо при проведении проверки соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды требовало от должностных лиц одного из крупнейших сумских обществ с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями неправомерную выгоду за неотражение в акте проверки выявленных нарушений и непроведение дальнейших проверочных мероприятий.
Во вторник, 4 августа, чиновника задержали в г. Сумі при получении от должностного лица общества 50 тыс. грн неправомерной выгоды. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Противоправную деятельность должностного лица разоблачили совместно со следственным управлением Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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