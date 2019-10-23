Сумчанка в ТОП-100 самых вдохновляющих людей Украины: голосование продолжается Редакция MC.today запустила голосование в проекте «Топ самых вдохновляющих людей».

В списке ТОП-100 самые яркие личности, которые своими поступками, достижениями, историями вдохновляют украинцев на новые свершения.

Сейчас на 25-ом месте сумчанка Ольга Афанасьева, генеральный директор UVCA, Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций. Более восьми лет Ольга преподавала в Украинской академии банковского дела в Сумах, а также в университете «Гринвич». Кандидат экономических наук, опубликовала более 35 научных работ.

Афанасьева была соорганизатором Ukrainian Davos Nights, Украинского дома в Давосе и инициатором Украинского павильона стартапов на Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе. Польский фонд Res Publica вместе с Google и Financial Times включил ее в список New Europe 100 – ста представителей нового поколения в Центральной и Восточной Европе, которые помогают изменять цифровой мир.

Голосование проходит до 30 августа.