Эпидемическая ситуация на Сумщине позволяет приступить к обучению 1 сентября в обычном режиме Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова в интервью телеканалу «Видикон».

По ее словам, сегодня Сумщина находится в «зеленой» зоне по распространению коронавирусной инфекции, а, следовательно, в планах приступить к обучения 1 сентября и работать непосредственно в учебных заведениях.

Однако Виктория Гробова отмечает, что полностью нельзя быть уверенным в том, что эпидемическая ситуация с распространением COVID-19 не изменится. «Все будет зависеть от того, как жители Сумщины будут соблюдать условия адаптивного карантина, будут социально ответственными и на какую позицию область выйдет на конец августа», - подчеркнула чиновник.

Что касается нестандартного окончания предыдущего учебного года, то этот вопрос уже проработан с педагогическими работниками в области. «В сентябре учителя проведут мониторинг уровня знаний учеников и усвоение материала. Если качество усвоения тех тем, которые преподавались в условиях дистанционного обучения, окажется не на достаточном уровне, то педагоги готовы к возможной доработке материала с учетом междисциплинарной связи».

В учебных заведениях с большими классами есть вариант по разделу их на подгруппы. Соответствующее решение могут принимать педагогические советы с учетом финансовых возможностей учебного заведения.