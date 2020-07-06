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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39579

В Сумах утонул пенсионер

Несмотря на неоднократные предупреждения по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах, не все жители области осознали, что такой отдых требует крайней осторожности.

Как следствие, только на протяжении последних суток на водоемах погибли два человека.

Трагический случай произошел 4 августа в Сумах, в районе Басов, где из р. Псел спасатели подняли на поверхность тело мужчины 1952 г.р. А из р. Десна в с. Пироговка Шосткинского района сотрудниками «Шосткинской городской спасательно-водолазной службы» было поднято тело мужчины 1989 г.р. Причины и обстоятельства событий пока выясняют правоохранители.

Всего с начала года на водных объектах области погибло 47 человек. Чаще всего причиной смертей становится купание в непредназначенных для этого местах, неосторожность граждан, а также купание в нетрезвом состоянии. Спасатели призывают каждого ответственно относиться к собственной жизни и здоровья, заботиться о безопасности детей, проводить с ними профилактические беседы о правилах поведения на воде, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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