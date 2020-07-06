В Сумах утонул пенсионер

Как следствие, только на протяжении последних суток на водоемах погибли два человека.
Трагический случай произошел 4 августа в Сумах, в районе Басов, где из р. Псел спасатели подняли на поверхность тело мужчины 1952 г.р. А из р. Десна в с. Пироговка Шосткинского района сотрудниками «Шосткинской городской спасательно-водолазной службы» было поднято тело мужчины 1989 г.р. Причины и обстоятельства событий пока выясняют правоохранители.
Всего с начала года на водных объектах области погибло 47 человек. Чаще всего причиной смертей становится купание в непредназначенных для этого местах, неосторожность граждан, а также купание в нетрезвом состоянии. Спасатели призывают каждого ответственно относиться к собственной жизни и здоровья, заботиться о безопасности детей, проводить с ними профилактические беседы о правилах поведения на воде, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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