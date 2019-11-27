Конотопская полиция устанавливает причины смертельного несчастного случая Происшествие произошло 4 августа, около 12:00, в Конотопском районе. Там на одном из местных аграрных предприятий в результате несчастного случая погиб 29-летний конотопчанин.

Прибыв на вызов, правоохранители тщательно осмотрели место происшествия и исследовали служебную документацию предприятия. И выяснили, что в тот день молодой человек, не имея для этого соответствующего разрешения, вместе с другими подсобными рабочими ремонтировал крышу одного из ангаров. При этом указанные работы на высоте, которые, к тому же, относятся к работам с повышенной опасностью, проводились без должного контроля со стороны ответственных должностных лиц или руководителей предприятия. В какой-то момент мужчина провалился через полуразрушенную шиферную крышу здания, упал с семиметровой высоты и погиб на месте происшествия.

Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.