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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09198

Конотопская полиция устанавливает причины смертельного несчастного случая

Происшествие произошло 4 августа, около 12:00, в Конотопском районе. Там на одном из местных аграрных предприятий в результате несчастного случая погиб 29-летний конотопчанин.

Прибыв на вызов, правоохранители тщательно осмотрели место происшествия и исследовали служебную документацию предприятия. И выяснили, что в тот день молодой человек, не имея для этого соответствующего разрешения, вместе с другими подсобными рабочими ремонтировал крышу одного из ангаров. При этом указанные работы на высоте, которые, к тому же, относятся к работам с повышенной опасностью, проводились без должного контроля со стороны ответственных должностных лиц или руководителей предприятия. В какой-то момент мужчина провалился через полуразрушенную шиферную крышу здания, упал с семиметровой высоты и погиб на месте происшествия.

Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Несчастный случай
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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