В Сумах горел грузовик с древесным углем (видео) 4 августа в 16:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре грузовика на ул. Черниговская в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что произошло возгорание древесного угля в мешках, которые находились в кузове автомобиля VOLVO. До приезда спасателей водитель успел отсоединить тягач от полуприцепа, поскольку существовала угроза перекидывания огня непосредственно на кабину автомобиля. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта.

В 16:13 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 17:20 - потратив на тушение почти 10 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания повреждены 2 куб. м древесного угля и тент на площади до 2 кв. м.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины

по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.