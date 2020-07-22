В центре Шостки 13-летней девушке вызвали «скорую» из-за «острой алкогольной интоксикации» В Шостке девушку-подростка в центре города почти без сознания увидел случайный прохожий.

Мужчина немедленно вызвал полицейских и медиков, которые доставили несовершеннолетнюю в больницу с диагнозом «острая алкогольная интоксикация».

Как установили полицейские, девушке 13 лет, она местная, из вполне приличной семьи. По словам подружки-ровесницы, с которой девушка употребляла спиртное, причиной такого поступка стал конфликт с парнем.

Сейчас пациентку уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. С родителями обеих девушек полицейские проводят профилактические беседы о последствиях таких поступков их детей. Позже на них будут составлены административные протоколы по признакам ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Санкция статьи предусматривает штраф.

Кроме того, правоохранители обращаются к гражданам с просьбой контролировать поведение и поступки своих детей, особенно когда они не заняты учебным процессом, интересоваться их друзьями и досугом вне круга семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.