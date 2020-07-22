В Сумах за день собрали 130 000 грн для человека, у которого украли инвалидную коляску (видео) Два дня назад сумчанин Дмитрий Кулибабин рассказал историю о том, что у Максима Лапина похитили инвалидную коляску, которая служила не только средством для передвижения, но и торговой точкой «Магазин на колесах».

Эта новость быстро распространилась, и уже через сутки для Максима неравнодушные сумчане прислали 106 292 грн и 500 долларов наличными. Заручившись такой поддержкой, Дмитрий Кулибабин решил поставить новую цель - собрать деньги на жилье для Максима.

«Друзья! Отличные новости! Задачу выполнили за 24 часа и даже перевыполнили. Собрано 130 000 грн. Поставили новую цель - жилье! Двигаемся дальше, новая цель - 300000 грн, и это реально. Коляску уже заказали. Следите за новостями, скоро будет отчет», - написал Дмитрий Кулибабин.