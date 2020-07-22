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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52416

Ограничение работы трех медучреждений на Сумщине из-за коронавируса. Что об этом известно?

В Сумской области три медицинские учреждения частично ограничили работу из-за коронавируса.

Это Кролевецкая и Недригайловская центральные районные больницы и Сумской городской родильный дом.

По состоянию на 4 августа Кролевецкая больница частично возобновила работу тех отделений, которые были закрыты. Об этом сообщила в эфире программы «Тема дня» на Суспільному врач областного лабораторного центра Галина Христенко. По ее словам, карантин «в хирургическом отделении еще продолжается, но случаев заболевания не выявлено».

Пока закрытой для приема больных остается Недригайловская ЦРБ. «В основном заболевшие медицинские работники находятся на амбулаторном лечении, на самоизоляции и один или два лечатся в условиях стационара», - сказала г-жа Христенко. В этой больнице коронавирусом заразились 11 медицинских работников. Карантин там смогут снять только через 14 дней после того, как обнаружат последнего больного, сообщила врач.

Также закрытым для приема остается Сумской городской родильный дом, на Троицкой. Рожениц в Сумах сейчас доставляют в областной перинатальный центр на Басах. В заведении, по словам главы группы экспертов по инфекционным болезням Ирины Троцкой, «четверо медиков заболели недавно». Она также сообщила, что в заведении остаются пациенты, госпитализированные ранее и, соответственно, там работают медики, у которых коронавируса не обнаружили.

Всего на Сумщине на коронавирусом заразились 44 медицинских работника, сообщила Ирина Троцкая.

Общество
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