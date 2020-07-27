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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53112

Три админматериала составили патрульные на пьяного водителя в Ахтырке

Во время патрулирования автодороги Н 12 «Сумы – Полтава» в городе Ахтырка экипаж патрульных обнаружил транспортное средство ВАЗ-21063, водитель которого двигался навстречу с неработающей левой фарой.

Полицейские подали водителю требование об остановке, которое тот проигнорировал, продолжив свое движение. Впоследствии стражам порядка все же удалось догнать и заблокировать легковушку. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Объяснить причину побега четко не смог. В присутствии свидетелей он отказался от прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения.

Патрульные полицейские составили на него административные материалы по ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке), ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования водителей на состояние опьянения, правивший с признаками опьянения) и ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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