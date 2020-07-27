Три админматериала составили патрульные на пьяного водителя в Ахтырке Во время патрулирования автодороги Н 12 «Сумы – Полтава» в городе Ахтырка экипаж патрульных обнаружил транспортное средство ВАЗ-21063, водитель которого двигался навстречу с неработающей левой фарой.

Полицейские подали водителю требование об остановке, которое тот проигнорировал, продолжив свое движение. Впоследствии стражам порядка все же удалось догнать и заблокировать легковушку. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Объяснить причину побега четко не смог. В присутствии свидетелей он отказался от прохождения осмотра на месте остановки и в учреждении здравоохранения.

Патрульные полицейские составили на него административные материалы по ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке), ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования водителей на состояние опьянения, правивший с признаками опьянения) и ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.