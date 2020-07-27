У липні ринок праці Сумщини зазнав оптимістичних змін Протягом місяця зареєстровано у службі зайнятості 2,1 тис. нових безробітних (рекордна кількість реєстрації припала на квітень – 7 тис.).

Проте загальна кількість безробітних у липні зменшилася на 1,9 тис. осіб і на кінець місяця на ринку праці налічувалося 20,9 тис. шукачів роботи.

Чисельність отримувачів допомоги по безробіттю також скоротилась з 18,6 тис. на початок до 17,2 тис. на кінець липня (зменшення на 1,4 тис.).

В той же час, у порівнянні з минулорічним показником на кінець липня, кількість отримувачів допомоги по безробіттю збільшилася на 49,1%, зросла й загальна кількість безробітних на 46,9%. Хоча ці показники й досить високі, але це найнижчий темп росту серед регіонів України. Для порівняння: в середньому по Україні, якщо брати липень минулого й нинішнього років, отримувачів допомоги по безробіттю збільшилося на 84,5%, а загальна кількість безробітних зросла на 80%.