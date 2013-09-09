В Сумах обновили памятник Сахару Памятник Сахару в центре Сум отшлифовали.

Накануне 10-летия со дня открытия (на День города в 2010 году) памятник Сахару в Покровском сквере обновили.

Как рассказал директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко, он увидел фото памятника в Фейсбуке, на котором было видно, в каком он состоянии, в том числе разбитая мраморная плита возле фонаря. Потом увидел все вживую и предложил в департаменте инфраструктуры обновить памятник.

- Там все мохом поросло. Мы связались с автором памятника Алексеем Шевченко, чтобы рассказать, что собираемся делать. Он одобрил. Мы только отшлифовали поверхности, заменили мраморные плиты. Я предлагал что-то сделать и со ржавым кубиком, но он сказал, что его трогать нельзя. В дальнейшем мы собираемся обновить фонари, но не напольные (там вся проводка давно сгнила), а поставить вокруг.

Напомним: для воплощения идеи памятника, скульпторы Алексей Шевченко и Виктор Довгалюк выбрали особый материал - крымский известняк, который с годами меняет цвет на более грязный. Таким образом, по их задумке, уже через 5 лет памятник должен был цвета идентичного цвету сахара-рафинада времен Харитоненко, ведь технологии того времени не позволяли очищать сахар до совершенного белого цвета. Один из элементов памятника сделан из железа последнего сахарного завода, принадлежавшего Харитоненко. Согласно концепции, он постепенно должен ржаветь, и ржавчина, которая стекает на кубики из извести, должна символизировать «слезы» по утраченной в Сумской области сахарной промышленности.