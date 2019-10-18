В Сумах раскрыли секреты будущего Театральной площади В Сумах продолжается реконструкция Театральной площади, которая предусматривает восстановление работы фонтанов, мощение и озеленение территории.

Детали обновления площади раскрыли на брифинге мэр Сум Александр Лысенко и начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

При планировании работ, отметил Александр Лысенко, главным было то, чтобы площадь осталась зоной отдыха. Более того, по возможности, прибавилось бы зеленых островков, появились благоустроенные газоны, на которых сумчане и гости города могли бы отдыхать.

«Театральная площадь останется зоной отдыха для сумчан и гостей города. Ее новый вид существенно будет отличаться от того, как она выглядела раньше: будут фонтаны, будут зеленые зоны, зоны замощения, зоны отдыха, новые фонари, скамейки. Не будет ни одного объекта торговли. Я лично считаю, что этого вокруг достаточно», - сказал глава города.

Реконструкции подвергнется вся площадь: от Альтанки до ул. Гагарина и вдоль здания областного академического театра им. Щепкина. На площади оборудуют три динамических фонтана с разноцветной подсветкой. В планах со временем сделать еще и музыкальное оформление, которое будет работать в определенные часы. Работу фонтанов будут обеспечивать 35 насосов.

В зеленых зонах, площадь которых составит около 1 га, уложат рулонные газоны и настроят автоматический полив. Существующие зеленые насаждения максимально оставят, удалив лишь те, что при обследовании были признаны аварийными и представляют опасность.

Фонари будут в том же стиле, что и вдоль площади на дорожке, которую сделали три года назад, единственное, будут иметь не один, а два «лепестка».

Пешеходные зоны замостят плиткой местного производителя - ООО «Керамейя». Уже достигнута договоренность о предоставлении скидки.

Для того, чтобы сэкономить на выполнении работ, к ним привлекают коммунальные предприятия, используют возможности имеющихся исправных сетей.

Общая стоимость проекту составляет более 30 млн гривен. Сейчас из бюджета Сумской городской ОТГ выделено около 19 млн гривен. В текущем году планируют сделать фонтаны и территорию от Альтанки до театра.

Как отметил мэр, завершение реконструкции не будут приурочивать к какой-то дате или событию, ведь принципиальным является качество работ, а не их скорость.