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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21246

Подовження навчання та нетрадиційні лінійки: чого очікувати школярам Сумщини з 1 вересня

Новий навчальний рік для школярів Сумщини розпочнеться вчасно і за шкільними партами. Це відбудеться, якщо область буде стабільно - у “зеленій” епідемічній зоні.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Сумської ОДА Вікторія Гробова в інтерв'ю “Українському радіо” в Сумах, пише Суспільне.

За її словами, приналежність до неї кожної області переглядатимуть щотижня. “Ми маємо розроблені рекомендації від Інституту модернізації змісту освіти. Нам пропонують нетрадиційні “лінійки”. Це можуть бути інтерактивні заходи, флешмоби, ранкові тематичні зустрічі”, - каже вона.

Все залежить від вчителя, зазначає Вікторія Гробова. Тобто, наскільки він зможе організувати цей процес: знайомство з учнями, дітей один з одним. На сьогодні освітяни області розробляють індивідуальні розклади навчань залежно від навантаження навчального закладу, сказала посадовиця.

“У дев`яти багатокомплектних школах області може з'явитися додатковий поділ на зміни та підгрупи. У деяких випадках не виключаємо можливість подовження тривалості навчального процесу (навчання у суботу, продовження навчального року на місяць: до 25 липня,- прим. авт.)”, - говорить вона.

Наразі, за її словами, - у процесі розробки маршрути пересування учнів шкільними коридорами. Згідно з тимчасовими рекомендаціями МОЗ України, від “кабінетної” системи навчання доведеться однозначно відмовитися.

“Питання ж організації груп подовженого дня для учнів молодшої школи покладене винятково на органи місцевого самоврядування. Адже саме вони є основними “спонсорами” їхньої роботи”, - зазначила Вікторія Гробова.

Також додала, що на сьогодні питання про обов`язкове надання у шкільні навчальні заклади медичних довідок про епідоточення дитини остаточно не вирішене. Про це повідомлять додатково.

 
Общество
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