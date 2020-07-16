Депутат Сумского облсовета не пустил полицию на обыск к задержанному замначальнику экоинспекции 4 августа, около 21.00 к дому на улице Толстого, что на Луке, прибыли правоохранители, чтобы провести неотложные следственные действия в помещении задержанного несколькими часами ранее заместителя начальника Управления Госэкоинспекции в Сумской области Александра Уварова.

Однако, в дом полицию не пускали. Для того, чтобы попасть во двор, правоохранителям пришлось срезать ворота, пишет Sumy.Today.

Постановления на проведение обыска в доме чиновника у полицейских не было, однако они ссылались на норму закона, которая позволяет проводить неотложные следственные действия без санкции суда. Этот аргумент на родственников и друзей чиновника не подействовал. На месте происшествия находился депутат Сумского областного совета Игорь Ганненко. Именно он не пускал в дом Уварова полицию, более того, под дверью дома заявил, что ему стало плохо и требовал вызвать медиков. На место вызвали скорую, но врачи депутата не госпитализировали. Несколько часов правоохранители пытались зайти в дом Уварова, однако физическое воздействие на депутата облсовета и других знакомых Уварова осуществить не решились.

В конце концов обыск вчера так и не состоялся. По данным источников Sumy.Today в полиции, сегодня правоохранители пытаются получить на это санкцию суда. Результаты пока не известны. В любом случае, если в доме задержанного чиновника и были какие-то доказательства его возможной противоправной деятельности, понятно, что у его близких было достаточно времени, чтобы избавиться от них.

На вопрос, почему Игорь Ганненко находился возле дома задержанного Александра Уварова, отвечает его страница в Фейсбуке, - он муж Полины Уваровой, дочери Александра Уварова.