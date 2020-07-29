У суботу розпочинається сезон полювання на пернату дичину

Задля посилення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства під час використання об’єктів тваринного світу в мисливський сезон 2020-2021 років, працівниками Державної екологічної інспекції у Сумській області спільно з Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Головним управлінням Національної поліції в Сумській області та обласною організацією УТМР розроблено та затверджено план спільних заходів. Крім того, користувачів мисливських угідьпопереджено про безумовне дотримання природоохоронного законодавства в мисливський сезон під час ведення мисливського господарства і полювання, видачі документів громадянам на право здійснення полювання (відстрільних карток, ліцензій), організації ведення полювання та вжиття заходів по боротьбі з браконьєрством.

Екоінспекція наголошує, що під час сезону полювання дозволено полювати по середах, суботах і неділях, апо четвергах – виключно з лягавими собаками. До того ж, полювати буде можна лише в світлий час доби: не пізніше, ніж за годину до заходу сонця, і не раніше, ніж за годину до його сходу.

Разом з цим, є низка заборон, про які має пам’ятати кожен мисливець. Зокрема, не можна:

- стріляти з човна стоячи;

- полювати на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

- полювати на неприбраних полях, та тих, де ростуть соняшник та кукурудза;

- полювати без відповідних документів, тобто без державного посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини, відстрільної картки та дозволу на носіння і зберігання зброї, а за наявності мисливської собаки, - паспорту на неї.

- добувати птахів, що занесені до Червоної книги України або знаходяться під охороною Бернської Конвенціїпро охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

Звертаємо увагу, що за порушення правил полювання, згідно Кодексу про адміністративні правопорушення (ст.85 ч.1),штрафи на громадян становлять від 102 грн. до 1020 грн., а на посадових осіб – від 510 до 1530 грн.

Повторне порушення, чи таке, що мало наслідком добування, знищення або поранення тварин,(ст.85 ч.2),тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1020 грн. до 2040 грн. з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, і на посадових осіб – від 1530 грн. до 2550 грн. відповідно.

Державна екологічна інспекція у Сумській області