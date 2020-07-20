На Сумщине поймали банду вагонных воров Правоохранители Сумщины задержали группу из четырех человек, которые обворовывали пассажиров в железнодорожном транспорте.

Прокуратурой Сумской области по материалам Управления стратегических расследований совместно с следственным управлением Нацполиции задержана группа из четырех мужчин, которые систематически обворовывали пассажиров в железнодорожном транспорте (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, группа из четырех жителей г. Конотоп действовала по всей территории Украины. Участники заранее планировали и продумывали свои действия. В частности организатор на собственном транспорте развозил своих сообщников на железнодорожные вокзалы небольших населенных пунктов, где они садились на междугородные или межобластные поезда. Билеты на железнодорожный транспорт мужчины покупали в сети Интернет, используя ранее похищенные документы. Находясь в поездах, злоумышленники с помощью ключа проникали в купе преимущественно в темное время суток и обворовывали пассажиров. Похищенное имущество они свозили в Конотоп в определенное место, а затем сбывали.

В среду, 5 августа, правоохранители при силовой поддержке спецподразделения «КОРД» задержали всех четырех человек. В настоящее время проводятся следственные действия, проверяется причастность задержанных к более чем 25 эпизодам хищения чужого имущества в поездах. В то же время с целью выявления и изъятия предметов и вещей, полученных преступным путем, проведено 13 обысков. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрание им меры предосторожности. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.