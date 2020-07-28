Жертвой мошеннической ловушки стал житель Глухова Восемь тысяч гривен снял со счета 37-летнего глуховчанина неизвестный злоумышленник.

В Глуховский отдел полиции обратился местный житель, который рассказал правоохранителям: неделю назад на его мобильный телефон поступило смс-сообщение, в котором говорилось об успешной оплате услуг на сумму 1200 гривен. Сначала он не уделил этому внимания. А потом из любопытства позвонил на указанный в сообщении номер телефона. Ему ответил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Собеседник пояснил, что на банковский счет глуховчанина необходимо установить дополнительную защиту. Для этого необходимо лишь продиктовать шестизначный код, который ему сейчас поступит из банковского учреждения на телефон. Кроме того добавил, что время их разговора ограничено, поэтому это необходимо сделать как можно быстрее. Заявитель, не теряя времени, продиктовал полученный цифровой код. После этого разговор с «работником банка» оборвалась, а на телефон стали поступать сообщения о списании денег с его банковского счета. Поняв, что стал жертвой афериста, мужчина обратился с соответствующим заявлением в полицию.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого разыскивают мошенника.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам: не доверяйте незнакомым собеседникам, тем более, если они начинают разговор о деньгах. Ни один банковский работник не будет согласовывать, уточнять конфиденциальную информацию о ваших счетах и проводить любые финансовые операции в телефонном режиме. Так действуют только мошенники. Все вопросы относительно ваших банковских карт и счетов необходимо решать в отделениях банка, где вы обслуживаетесь.

Если же вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.