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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56157

Правоохранители Глуховщины задержали серийных воров

Следователи доказали причастность двух жителей райцентра к совершению десяти краж личного имущества граждан.

В Глуховский отдел полиции поступило сообщение от 63-летнего местного жителя о том, что у него из дома, где сейчас ведутся ремонтные и отделочные работы, неизвестные лица похитили его личные вещи и электроинструменты.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что злоумышленники вынесли из помещения электродрель, мотокосу, надувной матрас и некоторые документы заявителя.

В ходе начавшихся следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска «вычислили» двух местных жителей возрастом 39-ти и 43-х лет. Оба имеют неоднократные судимости за совершение имущественных преступлений.

Оперативники разыскали подозреваемых и допросили. Те в содеянном сознались, и рассказали, что специально подыскивали дома, где ведутся ремонтные работы. Проникали в чужие помещения, отжимая оконные рамы или подобрав ключ к дверному замку. Забирали все, что попадалось под руку, но предпочитали электроинструменты - и сбыть достаточно легко, и можно «выручить» довольно неплохие деньги.

Сейчас часть похищенных вещей у подозреваемых полицейские изъяли, а их самих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кроме того, следствие уже доказало причастность «криминального дуэта» к совершению еще минимум девяти подобных преступлений. Сейчас досудебные расследования, начатые в соответствии ч.3 ст.185 УК Украины по фактам краж, продолжаются. Задержанных проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории города и района. Ворам грозит очередное лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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