Сергей Страшненко о планах ФК «Сумы» на август

Главный тренер ФК «Сумы» Сергей Страшненко: «В наших ближайших планах две контрольные встречи и активный тренировочный процесс. Состав команды стабилен, на просмотре находятся несколько игроков. Ожидаем старт чемпионата Украины по футболу среди любительских команд в максимальной форме».
В частности, в субботу 8 августа ФК «Сумы» проведет тренировочный матч между двумя частями команды. В следующее воскресенье, 16 августа, запланирована игру с ФК «Чайка» (Вышгород) в Вышгороде. 22 августа состоится также выездная встреча с ФК «Богодухов» (Богодухов) из Харьковской области.
Старт чемпионата Украины по футболу среди любительских команд запланирован на 29 августа, первые кубковые матчи пройдут в начале сентября.
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