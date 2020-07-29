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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38291

Сергей Страшненко о планах ФК «Сумы» на август

В планах ФК «Сумы» на август двусторонка, два контрольных матча и активный тренировочный процесс.

Главный тренер ФК «Сумы» Сергей Страшненко: «В наших ближайших планах две контрольные встречи и активный тренировочный процесс. Состав команды стабилен, на просмотре находятся несколько игроков. Ожидаем старт чемпионата Украины по футболу среди любительских команд в максимальной форме».

В частности, в субботу 8 августа ФК «Сумы» проведет тренировочный матч между двумя частями команды. В следующее воскресенье, 16 августа, запланирована игру с ФК «Чайка» (Вышгород) в Вышгороде. 22 августа состоится также выездная встреча с ФК «Богодухов» (Богодухов) из Харьковской области.

Старт чемпионата Украины по футболу среди любительских команд запланирован на 29 августа, первые кубковые матчи пройдут в начале сентября.

Спорт ФК Сумы Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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