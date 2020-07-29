Команда с Сумщины вышла в плей-офф Сегодня, 5 августа, прошли матчи 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Виктория» (Николаевка) с Белопольщины принимала столичный «Атлет». Стремительное начало игры на стадионе в Николаевке организовали гости. Атака на 2-й минуте, и киевляне выходят вперед. Правда, ненадолго. Через минуту арбитр назначает пенальти, который удачно реализует Владимир Аржанов, - 1:1. Затем «Виктория» перешла на тотальное давление. Константин Безъязычный отличился на 42-й минуте. Владимир Аржанов отличился дважды в 55-й и 60-й минуте. На 71-й минуте гости отыграли один мяч. Но на последних секундах Вячеслав Акимов поставил победную точку. 5:2 - «Виктория» в плей-офф с первого места в группе.

ФК «Тростянец» играл в гостях против ФК «Белая Церковь». Игра завершилась в ничью 1:1. Гости открыли счет на 25-й минуте (Курило), хозяева сравняли на 80-й. Тростянчане заняли четвртое место в группе.