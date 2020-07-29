На Сумщине 24 новых случаев коронавируса

За последние сутки болезнь подтвердили у 24 человек (это повторение рекорда). Выздоровело 4 человека – всего таких 381. За все время пандемии умерло 8 человек. Лечатся 205 человек.
В Украине подтверждено 1318 случаев коронавируса – это обновление рекорда. Всего в Украине 76808 человек заболели. Умер за вчера 31 человек – всего 1819. Вылечилось 997 – всего 42524. Болеет 32465.
По состоянию на 6 августа на Сумщине 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 5 августа в Сумской области 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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Сегодня, 4 августа, мэр Сум Александр Лысенко провел совещание с участием городских чиновников, должностных лиц, медиков, представителей Национальной полиции, Госпродпотребслужбы... 1
По состоянию на 4 августа в Сумской области 560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....