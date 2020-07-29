На Сумщине 24 новых случаев коронавируса На утро 6 августа в Сумской области подтверждено уже 594 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки болезнь подтвердили у 24 человек (это повторение рекорда). Выздоровело 4 человека – всего таких 381. За все время пандемии умерло 8 человек. Лечатся 205 человек.

В Украине подтверждено 1318 случаев коронавируса – это обновление рекорда. Всего в Украине 76808 человек заболели. Умер за вчера 31 человек – всего 1819. Вылечилось 997 – всего 42524. Болеет 32465.