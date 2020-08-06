В Сумах новая вспышка коронавируса По состоянию на 6 августа на Сумщине 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 24 человек (Сумы - 16, Сумской р-н - 6, Ромны - 1, Краснопольский р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выздоровел 381 человек, из них 4 за прошедшие сутки (Сумы - 1, Ромны - 1, Роменский р-н - 1, Ахтырка - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 195 случаев заболевания (115 человек вылечились), в Сумском районе – 32 (23), г. Ахтырка - 50 (29), г. Конотоп - 30 (23), Конотопский район - 29 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 41 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 19 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 8 (5), Недригайловский район – 31 (1), г. Ромны – 27 (19), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 3 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 26 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (3), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (2).