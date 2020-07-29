ФК «Виктория» первый матч ¼ финала чемпионата Украины сыграет дома в воскресенье

Николаевская команда уже этой воскресенье, 9 августа, встретится на домашнем стадионе с запорожским «Мотором». Начало встречи в 17.00.
Другие пары:
«ОДЭК» (Оржив) - ФК «Чернигов-Авангард».
«Таврия» (Новотроицк) – «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин)
ФК «Волчанск» - «Эпицентр» (Дунаевцы).
Пары участников 1/2 финала и места проведения матчей данной стадии розыгрыша будут определены путем жеребьевки 10 августа в 12.00 в Доме футбола УАФ. Финальный матч планируется провести 16 августа на поле НТК им. В. Банникова (Киев).
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