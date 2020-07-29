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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47169

ФК «Виктория» первый матч ¼ финала чемпионата Украины сыграет дома в воскресенье

После сыгранных вчера матчей последнего тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров стали известны все участники плей-офф.

Николаевская команда уже этой воскресенье, 9 августа, встретится на домашнем стадионе с запорожским «Мотором». Начало встречи в 17.00.

Другие пары:

«ОДЭК» (Оржив) - ФК «Чернигов-Авангард».

«Таврия» (Новотроицк) – «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин)

ФК «Волчанск» - «Эпицентр» (Дунаевцы).

Пары участников 1/2 финала и места проведения матчей данной стадии розыгрыша будут определены путем жеребьевки 10 августа в 12.00 в Доме футбола УАФ. Финальный матч планируется провести 16 августа на поле НТК им. В. Банникова (Киев).

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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