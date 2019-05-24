Сумчанин стал третьим в трейле на 173 км

Участникам предлагались на выбор 5 дистанций – от 23 до 173 км.
На самой длинной третье место среди мужчин занял сумчанин Виталий Меренков, показав время 35 часов 19 минут и 6 секунд. Еще один сумчанин Сергей Панченко в забеге на 63 км показал 9-ое время среди ветеранов – 17:14:20
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