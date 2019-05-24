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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56219

Сумчанин стал третьим в трейле на 173 км

На выходных в Карпатах прошел ультратрейл 100 Букомииль.

Участникам предлагались на выбор 5 дистанций – от 23 до 173 км.

На самой длинной третье место среди мужчин занял сумчанин Виталий Меренков, показав время 35 часов 19 минут и 6 секунд. Еще один сумчанин Сергей Панченко в забеге на 63 км показал 9-ое время среди ветеранов – 17:14:20

 
Спорт Трейл
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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