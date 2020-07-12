Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00393

Что напрогнозировали синоптики сумчанам на конец недели?

До конца недели на Сумщине сохранится сухая, жаркая погода, на выходных температура воздуха несколько снизится.

6 - 7 августа без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +12 .. + 17 °С днем +26 .. + 31 °С.

8 - 9 августа без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +23 .. + 28 °С.

Общество Прогноз погоды
view counter

По тематике

На Сумщину движется холодный атмосферный фронт
29.07.2020 12:41

На Сумщину движется холодный атмосферный фронт

Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....

На Сумщине прогнозируют жаркий и сухой август
28.07.2020 11:20

На Сумщине прогнозируют жаркий и сухой август

Украинский гидрометцентр составил прогноз погоды на август....

Что прогнозируют сумчанам синоптики?
15.07.2020 16:02

Что прогнозируют сумчанам синоптики?

В ближайшие дни на Сумщине ожидается преимущественно сухая, теплая погода....

Погода в Сумах: прогноз на завтра
14.07.2020 16:35

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

На Сумщине прогнозируют дожди
12.07.2020 17:19

На Сумщине прогнозируют дожди

В начале недели атмосферный фронт принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и понижение температуры....

view counter

Статьи

«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
Вчера 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
Вчера 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
Вчера 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
Вчера 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.