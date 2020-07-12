Что напрогнозировали синоптики сумчанам на конец недели?

6 - 7 августа без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +12 .. + 17 °С днем +26 .. + 31 °С.
8 - 9 августа без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +23 .. + 28 °С.
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Украинский гидрометцентр составил прогноз погоды на август....
В ближайшие дни на Сумщине ожидается преимущественно сухая, теплая погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
В начале недели атмосферный фронт принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и понижение температуры....