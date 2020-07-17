В Сумах пропала 13-летняя девушка 4 августа около 17:00 часов 13-летняя Валерия Бойко ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 165 см, волосы длинные темно-русые, была одета в джинсовый пиджак, джинсовые брюки, белую футболку, разноцветные кроссовки с надписью «38». Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102, сообщает полиция Сумщины.