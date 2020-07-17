В Сумах пропала 13-летняя девушка

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 165 см, волосы длинные темно-русые, была одета в джинсовый пиджак, джинсовые брюки, белую футболку, разноцветные кроссовки с надписью «38».
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102, сообщает полиция Сумщины.
36-летняя Натальи Загуменная с 17 июля не выходит на связь с родственниками, и ее местонахождение остается неизвестным....
Ямпольским отделением полиции разыскивается 29-летний уроженец и житель села Шатрище Ямпольского района Дурманов Михаил Владимирович....
Конотопским отделом полиции разыскивается 54-летний Борисенко Николай Павлович, уроженец и житель г. Конотоп Сумской области....
Менше доби знадобилося правоохоронцям аби розшукати та встановити місцезнаходження 16-річної дівчини....
Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают 16-летнюю жительницу Старого Села Екатерину Цыбульняк....