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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пропала 13-летняя девушка

4 августа около 17:00 часов 13-летняя Валерия Бойко ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Девушка худощавого телосложения, имеет рост 165 см, волосы длинные темно-русые, была одета в джинсовый пиджак, джинсовые брюки, белую футболку, разноцветные кроссовки с надписью «38».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102, сообщает полиция Сумщины.

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Право Пропал без вести Пропал ребенок
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