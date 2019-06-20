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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14339

На Лебединщине подтвержден случай африканской чумы

Согласно отчету от 3 августа испытательной лаборатории Сумской областной гослаборатории Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о результатах исследований патматериала от домашних свиней, подтвержден диагноз «африканская чума свиней» в подсобном хозяйстве жителя с. Михайловка Лебединского района.

По решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Лебединской РГА определены границы очага, зоны защиты, зоны надзора и необходимые меры и утвержден план мероприятий по ликвидации заболевания африканской чумы свиней. В неблагополучном пункте проводятся оздоровительные мероприятия.

Общество Африканская чума свиней
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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