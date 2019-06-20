На Лебединщине подтвержден случай африканской чумы

По решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Лебединской РГА определены границы очага, зоны защиты, зоны надзора и необходимые меры и утвержден план мероприятий по ликвидации заболевания африканской чумы свиней. В неблагополучном пункте проводятся оздоровительные мероприятия.
Из-за заболевания одной свиноматки в Сумской исправительной колонии № 116 африканской чумой свиней пришлось уничтожить все поголовье....
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при городском совете определила план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней хозяйства ВНИС...
В сумской колонии №116 обнаружили африканскую чуму свиней....
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Сумской облгосадминистрации призывает жителей области в случае обнаружения в лесах и лесополосах трупов животных безотлагательно...
20 июня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сумской РГА было принято решение о снятии карантина по африканской чуме...