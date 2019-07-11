Главе Сумского облсовета повысили зарплату Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за решение «Об установлении надбавки за выслугу лет главе областного совета».

В решении говорится, что с 18 июня 2020 года (задним числом – Ред.) Токарю Владимиру Николаевичу, главе областного совета, устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет на должностях, отнесенных к службе в органах местного самоуправления, которая по состоянию на 18 июня 2020 года составляет 5 лет, в размере 15 процентов к должностному окладу с учетом надбавки за ранг должностного лица местного самоуправления.

Напомним: за 2019 года Владимир Токарь заработал на своей должности 822 тыс. грн (в среднем 68,5 тыс.грн).