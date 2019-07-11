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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44625

Главе Сумского облсовета повысили зарплату

Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за решение «Об установлении надбавки за выслугу лет главе областного совета».

В решении говорится, что с 18 июня 2020 года (задним числом – Ред.) Токарю Владимиру Николаевичу, главе областного совета, устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет на должностях, отнесенных к службе в органах местного самоуправления, которая по состоянию на 18 июня 2020 года составляет 5 лет, в размере 15 процентов к должностному окладу с учетом надбавки за ранг должностного лица местного самоуправления.

Напомним: за 2019 года Владимир Токарь заработал на своей должности 822 тыс. грн (в среднем 68,5 тыс.грн).

Политика Владимир Токарь
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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