Главе Сумского облсовета повысили зарплату

В решении говорится, что с 18 июня 2020 года (задним числом – Ред.) Токарю Владимиру Николаевичу, главе областного совета, устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет на должностях, отнесенных к службе в органах местного самоуправления, которая по состоянию на 18 июня 2020 года составляет 5 лет, в размере 15 процентов к должностному окладу с учетом надбавки за ранг должностного лица местного самоуправления.
Напомним: за 2019 года Владимир Токарь заработал на своей должности 822 тыс. грн (в среднем 68,5 тыс.грн).
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