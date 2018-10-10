Сумской облсовет продлил контракт с директором областной детской больницы

Этот вопрос не нашел поддержки на предыдущем заседании, поэтому его поставили на рассмотрение повторно. Теперь голоса нашлись, - за было 36 депутатов (нужно минимум 33).
Что интересно, контракт продляется с 2022 по 2027 год.
Напомним: Игорь Змысля является депутатом горсовета от фракции «Европейская солидарность». В этой же фракции состоит и глава облсовета Владимир Токарь, который так ратовал за продление контракта.
Глава Сумского облсовета Владимир Токарь и депутаты ждут реакции главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко на недопустимое поведение своего советника....
Главный врач Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змысля рассказал в эфире телеканала «Прямой» о возможных последствиях свертывания медицинской реформы....
Сегодня, 19 декабря, депутаты Сумского горсовета проголосовали за включение депутата Игоря Змысли в планово-бюджетную комиссию....
С Нового года депутаты хотят переформатировать горсовет....
Сегодня, 10 октября, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутатское удостоверение получил главный врач областной детской больницы Игорь Змысля....