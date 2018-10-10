Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58326

Сумской облсовет продлил контракт с директором областной детской больницы

Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за решение «О заключении контракта на новый срок с директором коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Областная детская клиническая больница» Змыслей И.Ф.».

Этот вопрос не нашел поддержки на предыдущем заседании, поэтому его поставили на рассмотрение повторно. Теперь голоса нашлись, - за было 36 депутатов (нужно минимум 33).

Что интересно, контракт продляется с 2022 по 2027 год.

Напомним: Игорь Змысля является депутатом горсовета от фракции «Европейская солидарность». В этой же фракции состоит и глава облсовета Владимир Токарь, который так ратовал за продление контракта.

Общество Игорь Змысля
view counter

По тематике

Советник губернатора Сумщины обозвал «козлом» директора областной детской больницы?
10.07.2020 12:04

Советник губернатора Сумщины обозвал «козлом» директора областной детской больницы?

Глава Сумского облсовета Владимир Токарь и депутаты ждут реакции главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко на недопустимое поведение своего советника....

08.05.2020 08:36

Руководитель сумской больницы рассказал, почему нельзя сворачивать медреформу (видео)

Главный врач Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змысля рассказал в эфире телеканала «Прямой» о возможных последствиях свертывания медицинской реформы....

Депутата Сумского горсовета Змыслю наконец включили в комиссию
19.12.2018 12:32

Депутата Сумского горсовета Змыслю наконец включили в комиссию

Сегодня, 19 декабря, депутаты Сумского горсовета проголосовали за включение депутата Игоря Змысли в планово-бюджетную комиссию....

28.11.2018 16:12

В Сумах хотят переформатировать депутатские комиссии

С Нового года депутаты хотят переформатировать горсовет....

В Сумском городском совете новый депутат
10.10.2018 09:35

В Сумском городском совете новый депутат

Сегодня, 10 октября, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутатское удостоверение получил главный врач областной детской больницы Игорь Змысля....

view counter

Статьи

«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
Вчера 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
Вчера 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
Вчера 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
Вчера 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
В Сумах банда малолеток мучила ребенка и снимала издевательства на видео: эксклюзивные детали
04.08.2020 10:28
Не положено или украдено?
31.07.2020 14:56
Чотири місяці коронавірусу на Сумщині: інтерв'ю з обласною інфекціоністкою
31.07.2020 13:39
Врачи Сумщины: «Коронавирус - это не фейк, а реальная опасность!»
31.07.2020 11:56
Маски на заняттях – необов’язково, контроль за станом здоров’я, заборона «шведського столу» в їдальнях –рекомендації МОЗ школам для роботи з 1 вересня
30.07.2020 20:30
Тетяна Рябуха, народний депутат України від партії «Слуга народу», звітує перед виборцями
29.07.2020 16:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.