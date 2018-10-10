Сумской облсовет продлил контракт с директором областной детской больницы Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за решение «О заключении контракта на новый срок с директором коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Областная детская клиническая больница» Змыслей И.Ф.».

Этот вопрос не нашел поддержки на предыдущем заседании, поэтому его поставили на рассмотрение повторно. Теперь голоса нашлись, - за было 36 депутатов (нужно минимум 33).

Что интересно, контракт продляется с 2022 по 2027 год.

Напомним: Игорь Змысля является депутатом горсовета от фракции «Европейская солидарность». В этой же фракции состоит и глава облсовета Владимир Токарь, который так ратовал за продление контракта.