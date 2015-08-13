Сумскую «Барсу» возглавил экс-регионал Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского облсовета рассматривали проект решения «Об увольнении и назначении Александра Стрельченко».

Его снимали с должности директора Сумской конноспортивной школы и назначали директором областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса», конкурс на должность которого он выиграл.

На предыдущем заседании голосовали за проект решения 4 раза, но все время не хватало 1-2 голоса. Глава облсовета Владимир Токарь разнервничался и закрыл заседание, перенеся остальные вопросы на новое заседание.

Теперь голоса нашлись – было 34 «за» (нужно минимум 33).

Напомним: на прошлой неделе Александр Стрельченко пытался занять вакантную уже 15 месяцев должность первого замглавы облсовета, но было «за» всего 25 депутатов.