На Сумщине накрыли подпольное производство ликероводочных изделий и сигарет Проведено 10 обысков, изъято продукции почти на 2 млн грн.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства прекращена незаконная деятельность нескольких подпольных цехов по изготовлению подакцизных товаров сомнительного качества (ч. 3 ст. 204 УК Украины).

В среду, 5 августа, на Сумщине в домах и гаражных помещениях нескольких районных центров проведено 10 обысков, в ходе которых выявлено и изъято оборудование для производства подакцизной продукции, а также 3135 л спирта, 8500 пачек сигарет и 1440 л ликеро-водочных изделий. Стоимость изъятого почти 2 млн грн. Сейчас образцы продукции переданы на экспертное исследование.

Деятельность цехов прекращено совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области. Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры по установлению поставщиков сырья для подакцизных товаров и мест реализации незаконно изготовленной продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.