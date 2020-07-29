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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00117

Украинцам рассчитали годовую цену на газ: "Нафтогаз" объявил тарифы

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" определила годовую цену на газ для населения.

Его стоимость в годовом тарифе составит 4,73 грн за кубометр с НДС и без учета стоимости доставки. Это на 46% выше, чем месячная цена на август-2020 – 3,24 грн за кубометр.

"Нафтогаз", как сообщается на сайте компании, готов поставлять газ в рамках двух тарифных планов – со сменой цены раз в месяц и раз в год. Подключение годового тарифа будет доступно в "Личном кабинете" после 15 августа. "Нафтогаз" предлагает выбирать годовой тариф тем потребителям, которые боятся резкого взлета месячных цен на газ зимой. Таким образом они смогут подстраховаться.

Несмотря на то что "Нафтогаз" сейчас является поставщиком газа примерно для 90% украинских домохозяйств, эта ситуация может вскоре измениться. Ведь после запуска рынка газа с 1 августа потребители могут самостоятельно выбирать поставщика голубого топлива, а поставщики, в свою очередь, – предлагать различные тарифные планы.

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