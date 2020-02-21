В Глухове Мишеля Терещенко восстановили в должности мэра и сразу объявили «импичмент» Сегодня, 6 августа, в сессионном зале Глуховского городского совета состоялась внеочередная сессия.

По требованию депутатов первым вопросом рассмотрели отмену решения городского совета от 25.03.2020 № 403 «О досрочном прекращении полномочий Глуховского городского головы» и немедленном восстановлении Терещенко М. в должности Глуховского городского головы, пишет Неделя.

За проголосовали 22 депутата (при минимальной необходимом количестве в 18 голосов для принятия любого решения городского совета).

Вторым вопросом рассматривали досрочное прекращение полномочий городского головы Мишеля Терещенко.

Основания: в связи с неоднократными нарушениями Глуховским мэром Терещенко М. Конституции Украины, законов Украины, прав и свобод граждан, что подтверждается решениями судов, а также в связи с не обеспечением предоставленных ему полномочий а именно: отсутствия на рабочем месте по невыясненным причинам в течение 242 рабочих дней за период 2019-2020 годов, что подтверждается табелем учета рабочего времени.

На основании результатов тайного голосования депутатов городского совета было принято решение досрочно прекратить полномочия Глуховского городского головы Терещенко Мишеля. За - 23 голоса (это две трети от общего состава).

Напомним, после того, как 25 марта этого года Мишелю Терещенко депутаты объявили так называемый «импичмент» (досрочно прекратили его полномочия), он подал жалобу в Офис противодействия рейдерству и заявление с требованием восстановить его в должности.

Министерство юстиции отказало бывшему мэру Глухова Мишелю Терещенко в удовлетворении его жалобы на действия государственного регистратора Ю.И.Журиковой, совершившей регистрационные действия в отношении Глуховского городского совета и исполкома, в частности, о внесении Юрия Бурлаки в госреестр как руководителя Глуховского городского совета

Заседание суда должно было состояться 6 августа, но депутаты добровольно возобновили мэра Мишеля на работе - поэтому фактически у него не осталось претензий.