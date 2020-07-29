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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:581161

В Сумской мэрии заметили рекорд по коронавирусу

Заболеваемость GOVID-19 бьет антирекорды, сообщает отдел здравоохранения Сумского горсовета.

За последние сутки в г. Сумы выявлено 16 человек с положительным ПЦР тестом на коронавирусную инфекцию: 15 взрослых и 1 ребенок. По Сумской области выявлено 24 человека, по Украине - 1318.

Вызывает беспокойство увеличение количества лиц, нуждающихся в госпитализации - со средним и тяжелым течением заболевания. Особенно тяжело переносят GOVID-19 пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями.

Довольно легкомысленно относится к ситуации молодежь. Но она также заражается, умирает и передает вирус другим, как и люди старшего возраста.

Отдел здравоохранения еще раз напоминает: чтобы уменьшить риск инфицирования, надо соблюдать противоэпидемические рекомендаций - носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук, в т.ч. в транспорте, кинотеатре, на пляже и т.п. Это единственный способ остановить стремительное распространение болезни.

Напоминаем, что Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС поделила регионы на 4 зоны в зависимости от уровня эпидемиологической опасности: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Каждому цвету соответствует определенный перечень ограничений, которые будут пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемической ситуации.

Хотя Сумская область с 1 августа находится в «зеленой зоне», но ситуация ухудшается. Чтобы не попасть в другую зону с более жесткими ограничениями, чтобы иметь работу и возможность отправить детей в школы и детские сады, придерживайтесь мер.

С начала тестирование на ПЦР на коронавирусной инфекции в г. Сумы зарегистрировано 195 человек с положительным ПЦР исследованием. Среди них 176 взрослых и 19 детей.

На сегодняшний день на лечении находится 80 больных, в т.ч. 7 детей. Стационарно лечатся 27 человек. Контактных с больными - 477 человек. Заболело 13 медицинских работников.

Сейчас есть 39 человек с подозрением на коронавирус.

Общество Коронавирус
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