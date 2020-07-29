Вопрос прорабатывают специалисты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг. Предварительно было решено организовать движение коммунального общественного транспорта в объезд перекрестка по ул. Линейная и пл. Пришибская.
Поскольку в период перекрытия данного перекрестка троллейбусы будут курсировать в ограниченном режиме, обсуждали также вопрос организации подвоза работников ПАО «Сумыхимпром».
Временные изменения маршрутов, в связи с перекрытием перекресток пр-ту М. Лушпы и ул. Харьковская, в ближайшее время будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.