В мэрии задумались над организацией движения транспорта во время перекрытия перекрестка пр. Лушпы и ул. Харьковская В Сумской мэрии провели совещание с представителями структурных подразделений и коммунальных предприятий по вопросу изменения маршрутов движения общественного транспорта в связи с ремонтом дороги по ул. Харьковская, а именно перекрытия перекрестка пр-та М. Лушпы и ул. Харьковская.

Вопрос прорабатывают специалисты отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг. Предварительно было решено организовать движение коммунального общественного транспорта в объезд перекрестка по ул. Линейная и пл. Пришибская. Поскольку в период перекрытия данного перекрестка троллейбусы будут курсировать в ограниченном режиме, обсуждали также вопрос организации подвоза работников ПАО «Сумыхимпром». Временные изменения маршрутов, в связи с перекрытием перекресток пр-ту М. Лушпы и ул. Харьковская, в ближайшее время будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.