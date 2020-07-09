Ушел из жизни известный на Сумщине хирург Печальную весть на своей странице в Фейсбуке сообщил главный врач Белопольская центральной районной больницы Юрий Мартыненко.

«КНП «Белопольская ЦРБ» с глубоким прискорбием извещает, что 5 августа 2020 года на 81-м году ушел из жизни наш коллега, известный врач-хирург не только в нашем районе, но и за его пределами, Бабий Тарас Сильвестрович.

Свою профессиональную деятельность в Белопольской ЦРБ начал с 11 февраля 1980 года заведующим хирургического отделения и работал врачом хирургом поликлиники до выхода на заслуженный отдых.

Грамотный, опытный специалист, имел высшую квалификационную категорию врача-хирурга. Им проведены тысячи сложных оперативных вмешательств, в том числе операции на сердце, которыми спасены жизни людей.

Возглавляя хирургическую службу района, зарекомендовал себя дисциплинированным и требовательным к себе и подчиненным, умел организовать коллектив на выполнение поставленных задач.

Был наставником для молодого поколения. Всегда отличался искренней натуре, добротой и готовностью прийти на помощь.

Светлая память о Тарасе Сильвестровича навсегда останется в наших сердцах.

Пухом Тебе земля и Царство Небесное.

Коллектив медицинских работников КНП «Белопольская ЦРБ» выражает соболезнования родным и близким покойного», - написал он.