В Сумах Госэкоинспекция выявила возгорание стихийной свалки медицинских отходов На днях на Горячую линию Государственной экологической инспекции в Сумской области (77-10-12) обратился работник ПАО «Сумыхимпром», который пожаловался на периодическое горение мусора неподалеку предприятия (на территории бывшего ДСК).

Заявитель сообщил, что даже привыкшие к специфическим запахам рабочие химического производства жалуются на затрудненное дыхание и головную боль, которые вызывает едкий черный дым, распространяющееся от горящей свалки.

С целью проверки указанных фактов экоинспекторы выехали на место событий. При обследовании территории было обнаружено возгорание в заброшенном полуподвальном помещении. Состав тлеющих отходов не удалось установить из-за значительной задымленности и изолированности помещения. Однако, на прилегающей к нему территории было обнаружено настоящую свалку отходов, львиная доля которых - медицинские. Среди них обнаружено множество шприцев, диализаторов, контейнеров для хранения использованных медицинских средств и др. Подобные отходы относятся к 3-4 классу опасности, а ненадлежащее обращение с ними, тем более - сжигание, может представлять серьезную угрозу состояния окружающей среды и здоровья людей. Поэтому для ликвидации пожара было сразу вызвано пожарных.

С целью установления лиц, причастных к несанкционированному размещению медицинских и других отходов, а также к возникновению пожара, Инспекцией направлено соответствующее письмо в Сумской отдел полиции. Кроме того, постоянно действующая комиссия по вопросам обращения с бесхозными отходами и департамент инфраструктуры города Сумского горсовета обязаны принять неотложные меры по ликвидации свалки и недопущения ее повторного образования.

В свою очередь, Госэкоинспекция держит данный вопрос на особом контроле.