Сумские хоккеистки выиграли кубок Беларуси

В мини-турнире принимали участие 4 лучших команды прошлого сезона, которые сыграли по кругу.
ХК «Минск», за который играют две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, выиграл все три встречи:
- у «Текстильщика» (Барановичи) 6:2 (один гол на счету Ольги Куровской);
- у «Ритма» (Гродно) 4:3 (по голу забили Ольга Куровская и Евгения Керноз);
- у «Виктории» (Смолевичи) 3:1 (дубль оформила Евгения Керноз).
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