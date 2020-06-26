Сумские хоккеистки выиграли кубок Беларуси 3-5 августа прошли игры на кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд.

В мини-турнире принимали участие 4 лучших команды прошлого сезона, которые сыграли по кругу.

ХК «Минск», за который играют две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, выиграл все три встречи:

- у «Текстильщика» (Барановичи) 6:2 (один гол на счету Ольги Куровской);

- у «Ритма» (Гродно) 4:3 (по голу забили Ольга Куровская и Евгения Керноз);

- у «Виктории» (Смолевичи) 3:1 (дубль оформила Евгения Керноз).