Отец одного из подростков, который издевались над 6-летним мальчиком в Сумах, работает в СБУ? Речь идет о подростке, который выступал чуть ли не организатором травли ребенка.

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным Sumy.Today, сотрудник Службы безопасности пытается через свои служебные связи повлиять на ход следствия.

Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута от комментария отказалась, ссылаясь на то, что находится в отпуске. В пресс-службах областной полиции и прокуратуры также комментировать это отказались.