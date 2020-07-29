Отец одного из подростков, который издевались над 6-летним мальчиком в Сумах, работает в СБУ?

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным Sumy.Today, сотрудник Службы безопасности пытается через свои служебные связи повлиять на ход следствия.
Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута от комментария отказалась, ссылаясь на то, что находится в отпуске. В пресс-службах областной полиции и прокуратуры также комментировать это отказались.
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