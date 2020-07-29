В Сумах в аварии пострадал мопедист Полиция Сум устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал мопедист.

Происшествие произошло 5 августа, около 16:30, пр. Курском в Сумах. Будучи за рулем мопеда, 63-летний сумчанин столкнулся с автомобилем АЗЛК-2101.

В результате аварии мопедист с травмой руки госпитализирован в ортопедическое отделение городской больницы. 47-летний водитель легковушки не пострадал. У обоих водителей взяты образцы биосред на наличие алкоголя в крови. Что касается обоих транспортных средств, то и машина, и мопед помещены на спецплощадку.

Работники полиции в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины, проводят досудебное расследование, устанавливая причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.