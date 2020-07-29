Шосткинские спортсмены культивируют новый вид спорта – хоккей на роликах (видео) В Шостке развивают хоккей на роликах. Об этом рассказал тренер хоккеистов Игорь Яковенко.

Хоккеем на роликах в Шостке занимаются и дети, и взрослые. Это хорошая возможность подготовиться к зимнему сезону, пишет Шостка.инфо.

С приобретением экипировки хоккеистам помог наш земляк Игорь Жолудь, который ныне проживает в Канаде. Дети обеспечиваются необходимой экипировкой бесплатно.

По словам Игоря Яковенко, в Шостке выстроена, так называемая, хоккейная пирамида: у нас есть детская, юношеская и взрослая команды. Самому младшему хоккеисту 5 лет, самому старшему – 56 лет.

«На даний момент в Сумській області ХК «Шостка» – єдина команда, яка має таку структуру, де діти поповнюють нашу дорослу команду», – говорит тренер.