На Троицкой в Сумах водитель въехал в дерево

Предварительно, 37-летний водитель легковушки Mercedes во избежание столкновения с автомобилем Renault Duster, который выезжал со второстепенной дороги на главную, допустил наезд на дерево.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Полиция Сум устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал мопедист....
Происшествие произошло 2 августа, около 13:00, на перекрестке улиц Клубной и Успенско-Троицкой в Конотопе....
ДТП произошло 1 августа, около двух часов ночи на автодороге между двумя селами Лебединского района....
31 июля, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Соборной....
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