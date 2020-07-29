На Троицкой в Сумах водитель въехал в дерево ДТП произошло на улице Троицкой, около 19.00.

Предварительно, 37-летний водитель легковушки Mercedes во избежание столкновения с автомобилем Renault Duster, который выезжал со второстепенной дороги на главную, допустил наезд на дерево.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.